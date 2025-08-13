به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته پیشگیری از خودکشی دختران و زنان کارگروه آسیب‌های اجتماعی با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی بین‌بخشی و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاهی و مردمی و طراحی راهکارهای مؤثر در پیشگیری، مداخله و توانمندسازی برگزار شد. در این نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و اساتید حوزه زنان و خانواده حضور داشتند.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در این جلسه، با اشاره به مأموریت کارگروه آسیب‌های اجتماعی گفت: این کارگروه با گردهم آوردن متخصصان و دغدغه‌مندان، در پی ارائه راهکاری جامع از آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و شناسایی خلاءهای سیاستی موجود است تا به برنامه‌های اقدام مؤثر منجر شود.

وی هدف از برگزاری نخستین جلسه کارگروه آسیب‌های اجتماعی را شناسایی زمینه‌های خودکشی در میان زنان و تدوین راهکارهایی برای پیشگیری و مداخله در این رابطه برشمرد و بر همکاری دستگاه‌ها در گردآوری داده‌های دقیق برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره وضعیت موجود تأکید کرد.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این نشست، به دستور رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از آسیب‌های اجتماعی که در حوزه زنان وجود دارد و در سفرهای استانی همراه با رئیس‌جمهور و به طور ویژه در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان مورد توجه قرار گرفت، موضوع خودکشی است که با توجه به اهمیت آن، در این کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آرزوی ما این است که شاهد حتی یک مورد خودکشی نباشیم و حتی یک مورد آن هم زیاد است. در این راستا، همه دستگاه‌ها باید برای رسیدن به این هدف همکاری کنند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی پیشگیری از خودکشی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری بین‌بخشی، راهکارهای مؤثرتری برای کاهش این آسیب طراحی و اجرا شود.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ارائه گزارش اقدامات خود پرداخته و برنامه‌ها و مسائل خود را درباره موضوع خودکشی مطرح کردند. مقرر شد جلسات آینده با موضوعات تخصصی‌تر برگزار و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده، تدوین شود.

گفتنی است کارگروه آسیب‌های اجتماعی یکی از کارگروه‌های تخصصی ستاد زن و خانواده است که با هدف شناسایی چالش‌ها و خلأهای موجود در حوزه‌های اجتماعی تشکیل شده و برای حل این مشکلات، راهکارهای سیاستی و اجرایی نیز ارائه می‌دهند.