به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در جلسه با مدیرکل حوزه شهردار تهران با اشاره به معاونت‌های ۵ گانه مرکز زنان و خانواده اظهار کرد: مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران با بیش از ۱۲۰ نفر پرسنل، برنامه‌های متنوعی در زمینه توانمندسازی زنان، اشتغال‌زایی و مدل‌های نوین کنشگری اجتماعی اجرا می‌کند. تاکید ما بر کرامت زنان و تحقق شهر خانواده‌محور است که با همکاری سازمان‌های تابعه شهرداری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها در تهران هستیم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به ساختار و عملکرد این مرکز ادامه داد: هر معاونت شامل ۴ اداره است که در مجموع ۲۰ اداره را در پنج حوزه تحت پوشش داریم. تنها؛ معاونت حوزه جمعیت، ۲ اداره دارد.

وی تصریح کرد: در چارت جدید، هر منطقه دارای اداره زنان و خانواده ذیل شهردار منطقه و با نقش مشاور شهردار است. همچنین در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری، دستیار تخصصی مشاور حوزه زنان و خانواده معرفی شده‌اند که فرآیند احراز صلاحیت آنها در حال انجام است.

اردبیلی با اشاره به زیرساخت‌های حوزه زنان در مناطق هم بیان کرد: زیرساخت‌های ما شامل مجموعه‌های شهربانو، شهردخت و بوستان‌هاست که حدود ۱۵۰ زیرساخت در مناطق مختلف تهران را تشکیل می‌دهند. مدیران و کارشناسان مربوطه در این زیرساخت‌ها فعال هستند و برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه گفت: ما با این بخش‌ها در سه حوزه پرسنل زن، خانواده‌ها و مخاطبان زن همکاری‌های مشترک داریم. برای مثال، شرکت بهره‌برداری مترو با توجه به خدمت‌رسانی به حدود یک میلیون زن به صورت روزانه، برنامه‌های ویژه‌ای برای آنها طراحی می‌کند.

اردبیلی تصریح کرد: بودجه سالانه به مناطق اختصاص می‌یابد و صرفاً با دستورالعمل مرکز قابل مصرف است. حوزه برنامه‌ریزی ما نظارت دقیقی دارد که هیچ ریالی از بودجه از مسیر اصلی منحرف نشود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره روند کار معاونت‌ها در این مرکز خاطرنشان کرد: معاونت ظرفیت‌سازی و حمایت اجتماعی، علاوه بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری خانواده‌ها را ارائه می‌دهد. معاونت فرهنگی، اجتماعی و خانواده‌محوری مسئول اجرای طرح‌های فرهنگی و مشارکت با گروه‌های مردمی و جهادی است که هر ساله پروژه‌های مشترکی با مرکز تعریف می‌کنند.

وی با اشاره به کارکرد معاونت هنری، فراغتی و نوآفرینی هم گفت: این معاونت مدیریت زیرساخت‌های فراغتی و تفریحی، جشنواره‌ها و خدمات مرتبط را برعهده دارد.

وی درخصوص مدل‌سازی‌های نوین در حوزه زنان تصریح کرد: ما به دنبال تحقق مدل الگوی سومی هستیم؛ یعنی ایجاد هم‌افزایی بین زنانگی، مادرانگی و کنشگری اجتماعی که نه تنها در کنار هم بوده، بلکه اثرگذار و تقویت‌کننده یکدیگر باشند. این مدل در قالب پایلوت‌های محله‌محور با مشارکت حدود ۵۰ هزار زن در تهران اجرا شده است.

اردبیلی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ویژه برای دختران نوجوان گفت: در حوزه دختران نوجوان مدل‌های نوآورانه‌ای از کنشگری اجتماعی طراحی کرده‌ایم که تجربه‌ای متفاوت و اثرگذار برای آنان فراهم می‌کند. این رویدادها به دختران امکان می‌دهد تا در مسیر زندگی اجتماعی و آینده خود تصمیم‌های مهمی بگیرند.

رئیس مرکز زنان و خانواده درخصوص فعالیت‌های اشتغالزایی بیان کرد: در ۱۲۰ مرکز کوثر حدود ۲ هزار زن مشغول به کار هستند که حقوق وزارت کار دریافت می‌کنند. این مراکز به ویژه در حوزه مشاغل خانگی و کارگاه‌های محلی فعال بوده و فرصت عرضه محصولات و منتوری برای ارتقای کیفیت و بازاررسانی را فراهم می‌کنند.

اردبیلی با اشاره به بازارچه‌های محصولات خانگی هم یادآورشد: با وجود رکود در بازارچه‌های دائمی، بازارچه‌های موقت و فصلی به صورت چرخشی و رایگان برگزار می‌شوند و استقبال خوبی دارند. زنانی که محصول دارند در نوبت قرار می‌گیرند و امکان عرضه محصولات خود را خواهند داشت.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به فلسفه و اهمیت «اداره شهر خانواده» تصریح کرد: ما بر این باوریم که شهر باید خانواده‌محور باشد؛ یعنی خانواده نه فقط مخاطب خدمت، بلکه یک عامل و نهاد کنشگر در شهر است. سیاست‌های اخیر کشور نیز خانواده‌محوری را به عنوان اولویت حکمرانی مطرح کرده‌اند. ما در شهرداری تهران تلاش می‌کنیم این نگاه را به تمام برنامه‌ها و اقدامات منتقل کنیم تا شهر تهران به شهری باز و گشوده برای خانواده‌ها تبدیل شود.

ضرورت توجه ویژه به کرامت زنان و اشراف کامل بر فعالیت‌های حوزه زنان

محمدطیب صحرایی، مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران هم در این جلسه با تقدیراز زحمات همه همکاران مرکز زنان وخانواده، اظهارکرد: فارغ از همه فراز و فرودها، آنچه امروز در شهر تهران مشاهده می‌کنیم، ظرفیت بسیار مغتنم و شایسته‌ای است که در خدمت شهروندان قرار گرفته است. البته هر کاری ممکن است نقاطی قابل نقد داشته باشد، اما حجم و کیفیت کارها بسیار چشمگیر است.

صحرایی افزود: نکته مهم این است که ما باید به یک اشراف کارآمد و کامل برسیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. اطلاع مدیران شهرداری نسبت به فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده نباید در حد اطلاع اولیه و سطحی باشد بلکه باید به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم اثرگذار و پیشرو باشیم و دقیقاً بدانیم چه اقداماتی انجام می‌شود و کجا امکان بهینه‌سازی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما در تهران متولی چند میلیون زن هستیم و باید برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌ها به گونه‌ای باشد که این مقیاس بزرگ را پوشش دهد. همچنین توجه ویژه به درخواست‌های مردمی، به ویژه در حوزه‌های درمانی و حمایتی، ضروری است تا هیچ درخواستی بدون پاسخ نماند.

وی با بیان اینکه کرامت زن باید مبنای همه برنامه‌ها و طرح‌ها باشد تصریح کرد: این کرامت از نگاه‌های دینی و فرهنگی نشئت می‌گیرد و باید از نگاه‌های سطحی و فمینیستی که با فرهنگ ما همخوانی ندارد، فاصله بگیریم. مرکز زنان و خانواده باید الگوی واقعی تکریم بانوان باشد و این موضوع باید در همه فعالیت‌ها دیده شود.

مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: جلسات مشابه با هدف ارتقای کیفیت فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت و در جلسه آتی که ظرف ۲ ماه آینده برگزار می‌شود، برنامه‌ها و عملکردها دوباره رصد و بررسی خواهند شد.

