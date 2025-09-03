به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه ساز ضمن قدردانی از تلاشهای آنها، مدرسهسازی را اقدامی ماندگار در مسیر تولید علم و آگاهی دانست.
وی افزود: شما خیرین مدرسهساز، مصداق واقعی حدیث نبوی «خَیرُ النّاسِ أنفَعُهُم لِلنّاسِ» هستید که با نیت پاک و عمل صالح، چراغی برای شکافتن تاریکی جهل میافروزید.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه صرفاً بنای فیزیکی نیست، افزود: مدرسه، خانه تولید علم و آگاهی است و شما با ساخت مدارس، پایههای توسعه پایدار را بر مبنای علم و دانایی بنا میگذارید.
حمیدی با اشاره به آمار پروژههای در حال اجرا، اعلام کرد: در حال حاضر ۹۲ مدرسه با ۷۵۰ کلاس درس در قالب طرح نهضت مدرسهسازی در دست ساخت است که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت خیرین انجام شده است.
وی ضمن تبریک به خیرین، بر حمایت کامل استانداری از پروژههای مدرسهسازی تأکید کرد و گفت: وظیفه ما است که در کنار شما باشیم و موانع اجرایی را با تمام ظرفیتهای موجود رفع کنیم.
گفتنی است در این مراسم از خیرین مدرسهساز استان گلستان با اهدای لوح تقدیر و یادبود تجلیل بهعمل آمد. همچنین از حمیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به پاس حمایتهای مستمر و پشتیبانی مؤثر از نهضت مدرسهسازی و همراهی با خیرین، تقدیر ویژهای صورت گرفت.
