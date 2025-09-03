  1. استانها
آیین‌های عزاداری بوشهر بستر پرورش روح مقاومت هستند

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: آیین‌های عزاداری این دیار ریشه در تاریخ مبارزاتی مردم دارد و امروز نیز بستر پرورش روحیه مقاومت و پاسداشت ارزش‌های انقلابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست هماهنگی دومین رویداد ملی «حسینیه مقاومت» اظهار داشت: آئین‌های عزاداری بوشهر از دوران قاجار تاکنون نه تنها حفظ شده بلکه الهام‌بخش حرکت‌های انقلابی و اسلامی در این خطه بوده است.

وی با بیان اینکه این مراسم مدرسه‌ای برای تربیت روحیه حماسی و ولایی مردم به شمار می‌رود، افزود: مردم بوشهر صاحبان اصلی آئین‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی هستند و باید این مراسم با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برگزار شود تا ضمن پاسداشت اصالت تاریخی، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و معنوی نسل امروز نیز باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ستایشگری و نوحه‌خوانی در این استان همواره با معرفت دینی و شور انقلابی همراه بوده و همین ویژگی سبب ماندگاری آن شده است. استمرار این میراث فرهنگی و مذهبی در گرو بهره‌گیری هنری، پژوهشی و خلاقانه از ظرفیت پیشکسوتان، شاعران آئینی و پژوهشگران است.

صفایی بوشهری اضافه کرد: آئین‌های عزاداری بوشهر گذشته‌ای حماسه‌ساز و شورآفرین دارند و امروز نیز وظیفه ماست این میراث ارزشمند را بازخوانی و بازآفرینی کرده و به‌عنوان الگویی برای نسل جوان معرفی کنیم. به گفته وی، نقد و آسیب‌شناسی این مراسم و ثبت و مستندسازی آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

امام جمعه بوشهر همچنین با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در عرصه فرهنگ قرآنی کشور گفت: بوشهر در تاریخ معاصر همواره به‌عنوان پایتخت مقاومت و قرآن شناخته شده و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اینجانب بر اهمیت ویژه فرهنگ مقاومت و قرآن در این دیار تأکید داشتند.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران آئین‌های عزاداری و قرآنی استان اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این مراسم سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی و فرهنگ دینی کشور است و باید قدر این فرصت معنوی دانسته شود.

صفایی بوشهری تاکید کرد: آئین‌های سینه‌زنی و عزاداری در بوشهر صرفاً یک سنت آئینی نیست، بلکه ریشه در تاریخ مبارزاتی و دینی مردم این سرزمین دارد و بستری برای پرورش روح مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد و استعمار فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ارکان اصلی دومین رویداد ملی «حسینیه مقاومت» معرفی شدند.

