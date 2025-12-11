به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی (آیتالله محمد یزدی) که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ممتاز و آیندهنگر آیتالله یزدی گفت: این عالم برجسته نه تنها اندیشه امام خمینی (ره) و مسیر انقلاب را در سختترین شرایط حفظ کرد، بلکه با درک عمیق نیازهای نسلهای بعدی، مسیر حوزه و روحانیت را برای امروز و فردای کشور روشن ساخت.
اعرافی در ادامه با اشاره به نقش هدایتگری آیتالله یزدی در دهه پنجاه اظهار داشت: در دوران غیاب امام، ایشان و همنسلانش مانند آیتالله مشکینی، اندیشه امام را به نسل جوان حوزه منتقل میکردند و راهبردهای امام برای حوزه، دانشگاه و جامعه را بهصورت عملی پیاده میکردند.
وی درباره شرایط دشوار دوران پیش از انقلاب افزود: دهههای چهل و پنجاه، سالهای بسیار حساس و سنگینی برای فکر اسلامی در ایران و منطقه بود و آیتالله یزدی با تحمل فشارهای داخلی و خارجی، استقامت و صلابت بینظیری از خود نشان داد و پرچم اندیشه اسلامی را برافراشته نگاه داشت.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به ویژگی مرد بزنگاه بودن این عالم فرزانه گفت: آیتالله یزدی در مقاطع حساس تاریخی نه تنها از خود کم نمیآورد، بلکه توانست جامعه اسلامی و استقلال کشور را هدایت کند و حضور فعال و اثرگذار خود را در صحنههای دینی و اجتماعی حفظ کند.
وی همچنین به توانمندیهای سازمانی و مدیریتی آیتالله یزدی اشاره و تأکید کرد: این عالم بزرگ در عرصههای اداری، قضائی و مدیریتی نیز عملکرد برجستهای داشت و از معدود شخصیتهای حوزه بود که ترکیبی از شور انقلابی، درک سازمانی و آگاهی اجتماعی را در کنار هم داشت.
اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به غیرت دینی و حکمت آیتالله یزدی افزود: ایشان حساسیت ویژهای نسبت به انحرافات فردی و اجتماعی داشت و با عقلانیت و شجاعت، هدایتگر جامعه بود و روح حماسی وی همواره با حساب و کتاب همراه بود و تمامی اقداماتش هدفمند و سنجیده انجام میشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آیتالله یزدی همواره به فکر آینده حوزه و روحانیت بود و حتی در سالهای پایانی عمر شریفش، درک عمیقی از نیازهای نسلهای بعدی داشت؛ شناخت و بهرهگیری از شخصیتهایی چون ایشان برای امروز و فردای حوزه، دانشگاه و ملت، امری حیاتی و ضروری است.
