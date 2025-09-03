تدوین برنامه جامع تکثیر و تدارک بذر امسال در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام عسکری شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته فنی بذر استان، بذر را به عنوان اساسی‌ترین و مهم‌ترین نهاده در فرآیند تولید محصولات کشاورزی معرفی و تاکید کرد: استفاده از بذور گواهی شده و باکیفیت، نقش محوری در افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری محصولات زراعی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی بذور گواهی شده در شرایط اقلیمی کنونی، بر لزوم تحقق کامل برنامه‌های ابلاغی برای تولید بذر مادری و گواهی شده توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر در استان تاکید ورزید.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به ضرورت حضور متخصصان حفظ نباتات در فرآیند ضدعفونی بذرها اشاره کرد و افزود: این ضدعفونی باید مطابق با دستورالعمل‌های ملی و با بهره‌گیری از دو نوع سم مشخص، به منظور حذف عوامل بیماری‌زا، پیشگیری از ایجاد مقاومت و دستیابی به عملکرد بهینه محصول انجام گیرد.