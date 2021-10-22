افزایش تولید گندم در آذربایجان شرقی با استفاده از بذور مرغوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: بذور اصلاح شده برای افزایش میزان تولید و تطابق با شرایط محیطی توسط محققان با اصلاح ژنتیک و مطالعه روی ارقام محلی و تلاقی آنها با هم و تحمیل سایر عوامل آزمایشگاهی به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه استفاده از بذور اصلاح شده باتوجه به شرایط اقلیمی خشک ونیمه خشک کشور اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد افزود: استفاده از این نوع بذور عملکرد در واحد سطح را نسبت به ارقام محلی ۲ تا ۳ برابر افزایش داده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در حال حاضر نیاز بذری گندم دیم استان ۷۵ هزار تن و در گندم آبی ۱۵ هزار تن است که با همکاری و هماهنگی با شرکت‌های تولید کننده بذر استان ۲۵ هزار تن بذر گندم اصلاح شده گواهی و هسته‌های بذری با کودهای بذرمال شده تهیه و آماده توزیع بین کشاورزان استان است.

مهندس فتحی با تاکید بر نقش ارقام اصلاح شده محصولات در افزایش تولید محصولات کشاورزی اضافه کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی و تعاونی‌های روستایی برای تحویل بذر گندم اصلاح شده خود اقدام کنند.

وی گفت: تولید بذور اصلاح شده و گواهی توسط شرکت‌های تولید کننده بذر با عقد قرارداد با کشاورزان پیشرو و با قراردادن ارقام پایه در اختیار آنان انجام می‌شود که در همه مراحل تولید یعنی از کاشت تا برداشت، این امر با نظارت کامل کارشناسان مرکز تحقیقات استان و شرکت‌ها و با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان انجام می‌شود تا بذری که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد عاری از هر مشکل در جهت تولید با عملکرد مطلوب باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: شرکت‌های تولیدکننده پس از خرید تضمینی بذر از کشاورزان طرف قرارداد و انجام مراحل فرآوری، آنالیز و ضدعفونی، کیسه گیری و لیبل گذاری آنها را تحویل می‌دهند.

وی یادآور شد: هم اکنون در استان ۱۲ شرکت تولیدکننده بذر فعالیت دارند که با توجه به میکرواقلیم استان در مناطق مختلف آذربایجان شرقی به تولید و استحصال بذور غلات مشغول هستند که پس از تولید بذر، با اعلام برش شهرستانی به شهرستان‌های مقصد حمل و توسط تعاونی‌های مجاز بین کشاورزان منطقه توزیع می‌شود که هم اکنون نیز با توجه به قرارگرفتن در فصل کشت این امر در حال انجام است.

فتحی گفت: استفاده از بذور اصلاح شده برای افزایش بهینه عملکرد بوده و از مرحله کشت تا پایان کیسه گیری که با نظارت کارشناسان فنی انجام می‌گیرد عاری از هرگونه بذر علف هرز و سایر عوامل کاهش دهنده عملکرد بوده و در صورتیکه مراحل کاشت به خوبی انجام گیرد هر ساله با افزایش عملکرد در واحد سطح مواجه خواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به کشاورزان توصیه نمود با توجه به شرایط حاکم و تولید بذر مطلوب از بذرهایی که شرکت‌های تولیدکننده در اختیار ایشان قرار می‌دهند استفاده نمایند.

وی گفت: حدود ۴۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در استان آذربایجان شرقی وجود دارد که برای این میزان سطح زیر کشت، حدود ۷۵ هزار تن بذر مورد نیاز می‌باشد که در سنوات گذشته در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و دیگر نیازی نیست که سالانه همین مقدار بذر تهیه و در اختیار ایشان قرار گیرد و در سال زراعی جاری ۲۵ هزار تن بذر گواهی شده و پرورشی توسط ۱۲ شرکت تولید و تأمین کننده بذر در استان تهیه شده و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: کشاورزان معمولاً از بذر تولیدی خودشان برای مصرف کشت بعدی نگه می‌دارند اما در سال زراعی جاری علیرغم توصیه‌های پیشین برای حفظ بذر تولیدی برای خودمصرفی به دلیل خشکسالی، با توجه به شرایط حاکم و تولید بذر مطلوب از کشاورزان درخواست می‌گردد از بذرهایی که شرکت‌های تولیدکننده بذر در اختیار ایشان قرار می‌دهند بیشتر استفاده نمایند چراکه استفاده از بذر اصلاح شده عملکرد را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد و همچنین مقاومت این بذرها در مقابل شرایط نامساعد اقلیمی بالاتر است.