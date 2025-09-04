برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر رفیعی بندری با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مسابقات رفاقت مهر با رویکردی نوین و در قالب استعدادیابی جوانان، فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارتها و ارتقای سطح توانمندی اعضای جوانان هلال احمر به شمار میرود.
وی افزود: این مسابقات در رشتههای متنوع از جمله حمل مصدوم، کمکهای اولیه، اسکان اضطراری، زبان انگلیسی، مسابقات امدادی و جشنواره فرهنگی هنری برگزار خواهد شد که میتواند بستری برای بروز خلاقیت، افزایش روحیه کار تیمی و ارتقای آمادگی جوانان در شرایط مختلف باشد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان با تأکید بر نقش اثرگذار این مسابقات در گسترش فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برگزاری این رقابتها، پرورش نسلی توانمند، متعهد و آماده خدمترسانی در شرایط بحرانی و همچنین کشف استعدادهای نو در میان جوانان است.
وی همچنین بیان کرد: برگزاری این دوره از مسابقات، علاوه بر افزایش انگیزه و نشاط اجتماعی در میان اعضا، موجب تحکیم دوستی و همدلی جوانان هرمزگانی خواهد شد.
