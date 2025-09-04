  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در هرمزگان

بندرعباس- معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان از برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات رفاقت مهر طی نیمه دوم شهریور ماه تابستان ۱۴۰۴ در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر رفیعی بندری با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مسابقات رفاقت مهر با رویکردی نوین و در قالب استعدادیابی جوانان، فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارت‌ها و ارتقای سطح توانمندی اعضای جوانان هلال احمر به شمار می‌رود.

وی افزود: این مسابقات در رشته‌های متنوع از جمله حمل مصدوم، کمک‌های اولیه، اسکان اضطراری، زبان انگلیسی، مسابقات امدادی و جشنواره فرهنگی هنری برگزار خواهد شد که می‌تواند بستری برای بروز خلاقیت، افزایش روحیه کار تیمی و ارتقای آمادگی جوانان در شرایط مختلف باشد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان با تأکید بر نقش اثرگذار این مسابقات در گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها، پرورش نسلی توانمند، متعهد و آماده خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی و همچنین کشف استعدادهای نو در میان جوانان است.

وی همچنین بیان کرد: برگزاری این دوره از مسابقات، علاوه بر افزایش انگیزه و نشاط اجتماعی در میان اعضا، موجب تحکیم دوستی و همدلی جوانان هرمزگانی خواهد شد.

