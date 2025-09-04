به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اعلام آمار موفقیت‌های دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در کنکور سراسری، افزود: سه هزار نفر از دانش‌آموزان پرتلاش تحت حمایت از مناطق محروم کشور،، رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را به دست آورده‌اند.

وی ادامه داد: پنج نفر از این عزیزان با تلاش و پشتکار، رتبه‌های تک‌رقمی کنکور را در رشته‌های مختلف به دست آورده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۱ نفر از جامعه هدف کمیته امداد حائز رتبه‌های دو رقمی و زیر ۱۰۰ کنکور شده‌اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با بیان اینکه ۱۴۲ نفر رتبه زیر ۵۰۰ به دست آورده‌اند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۷۸ نفر رتبه زیر هزار را کسب کرده‌اند.

متقی‌فر گفت: در مجموع سه هزار نفر از دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت، رتبه‌های برتر کنکور را به دست آورده‌اند که در رشته‌های مطلوب و دانشگاه‌های برتر کشور مشغول تحصیل خواهند شد.

وی اضافه کرد: این افتخارات نمایانگر تلاش‌های بی‌پایان این دانش‌آموزان معزز، حمایت‌های شایسته خانواده آنان، مربیان، اساتید و امدادگران کمیته امداد است.

متقی‌فر رتبه‌های کسب شده دانش‌آموزان مددجو در کنکور امسال را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: این موفقیت‌ها نه تنها نشان‌دهنده عزم راسخ و استعداد چشمگیر این فرزندان، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای آنان و کشور عزیزمان خواهد بود.

وی گفت: کمیته امداد، همواره در کنار این دانش‌آموزان خواهد بود و با تلاش مضاعف بر آن است تا زمینه‌های بیشتری برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم آورد.