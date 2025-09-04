صادرات بیش از ۳۸ هزار تن کالا از گمرک خراسان شمالی

سید ابراهیم حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۵ ماه سال جاری بیش از ۳۸ هزار تن کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شده است.

وی در ادامه افزود: این ۳۸ هزار تن کالا به ارزش مالی ۱۶ میلیون و ۵۰۲ هزار دلار بوده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی بیان کرد: بیشتر کالاهای صادراتی کود اوره، درب آسان بازکن محصولات فولادی و هیدروکسید سدیم بوده که این کالاها به کشورهایی همچون ازبکستان، عراق، ترکیه، افغانستان صادر شده است.

حسینی میزان صادرات کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد از باب ارزشی و از لحاظ وزنی ۵۸ درصد کاهش عنوان کرد.

وی ادامه داد: مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی، پنل‌های خورشیدی، وانیل و برنج خوراکی کالاهای وارداتی بوده که از کشورهای پاکستان و موریس وارد کشور شده است.

حسینی گفت: میزان واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد از لحاظ ارزشی و ۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است.