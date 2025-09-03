گمرک باید در مسیر راهبردی تسهیل گری ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم سلیمی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه‌های مرزی آستارا و شرکت انبارهای عمومی این شهرستان در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس تکلیفی که در سطح ملی برای تسهیل نظام تجاری و بازرگانی کشور تعیین شده، مقرر شده است حوزه انبارهای عمومی همه استان‌ها آمایش اطلاعاتی و وضعیتی دقیقی داشته باشند که در بررسی‌های میدانی امروز در آستارا نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر این منطقه در حوزه ریلی، جاده‌ای و مرزی، متأسفانه نواقصی در زیرساخت‌ها و تعامل دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که مانع بهره‌برداری کامل از این مزایا شده است.

مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به معضلات موجود در نحوه مدیریت مرزها اشاره و تصریح کرد: بر خلاف قواعد بین‌المللی که گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشورها شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته بخشی از این وظایف به دستگاه‌های موازی واگذار شده که اثربخشی لازم را نداشته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۳ درصد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از مسیر نظام تجاری و بازرگانی حاصل می‌شود افزود: متأسفانه در کشور ما این حوزه طی چهار دهه اخیر مغفول مانده است.

سلیمی با اشاره به برنامه ویژه دولت برای بازآرایی نظام تجاری و بازرگانی کشور گفت: در قالب این طرح، کل زنجیره حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و انبارهای عمومی با محوریت فدراسیون انبارهای عمومی ساماندهی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آستارا به دلیل موقعیت مرزی و ریلی خود یکی از نقاط کلیدی این برنامه است، افزود: ایجاد انبارهای مکانیزه و سردخانه‌های مدرن در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های مرزی با کشورهای همسایه خبر داد و اظهار کرد: هفته آینده جلسه‌ای با رئیس اتاق بازرگانی جمهوری آذربایجان در تهران برگزار خواهد شد تا زمینه تعاملات تجاری و زیرساختی مشترک فراهم شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر جمهوری آذربایجان، ایجاد مناطق ویژه مشترک اقتصادی با دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: نمونه‌ای از این مناطق اخیراً در لطف‌آباد اجرایی شد.

مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به موانع پیش روی نظام تجاری، بازرگانی و لجستیکی کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: تا زمانی که ۲ قانون حسابرسی بعد از ترخیص و ترانزیت داخلی اجرایی و عملیاتی نشود، ما نمی‌توانیم تسهیل‌گری ویژه‌ای را در نظام تجاری و بازرگانی ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه گمرک باید در مسیر راهبردی تسهیل گری ورود کند افزود: چالش عمده سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز بر همین موضوع است که امیدواریم با محوریت گمرکات کشور، اجرای این قانون تسهیل و روان‌سازی بیشتری را در فرآیند تجاری کشور فراهم آورد.

سلیمی با بیان اینکه مجموعه لجستیک مرکزی کشور با قدمت بیش از ۶۰ سال، امروز به اسم انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور شناخته می‌شود، افزود: ۹۲ درصد کار گمرک کشور در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران انجام می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در جریان سفر یکروزه به آستارا از محل احداث تیرپارک، بارانداز ریلی، سایت جدید مرزی، پل قدیمی مرزی و انبارهای عمومی این شهرستان بازدید کرد.

وی همچنین در اداره شرکت انبارهای عمومی آستارا حضور یافت و از نزدیک در جریان مشکلات و درخواست‌های کارمندان و کارکنان این شرکت قرار گرفت.