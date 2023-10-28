به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، رئالیتی شوی «ضد» که در ۱۵ قسمت تولید شده، یک بازی گروهی استدلالی و استنتاجی است که در هر قسمت ۱۰ نفر از بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون در نقش جاسوس‌ها و ضد جاسوس‌ها و گروگان یا توریست به یک رقابت ذهنی پرداختند و بازیکنان منتخب در مرحله نهایی روبه‌روی هم قرار گرفتند.

بازیگرانی چون امیر مهدی ژوله، فرزین محدث، علی صبوری، مریم مومن، بهار قاسمی، الیکا عبدالرزاقی، علی صالحی، بهنام تشکر، امیر کاظمی، آرمین رحیمیان، وحید آقاپور به عنوان بازیکنان آخرین قسمت از رئالیتی شوی «ضد» با اجرای مجید واشقانی باهم به رقابت می‌پردازند.

آخرین قسمت از رئالیتی شوی «ضد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید ابوطالب و اجرای مجید واشقانی یکشنبه ساعت ۸ صبح به طور رایگان و اختصاصی در پلتفرم «تماشاخونه» قابل مشاهده است.