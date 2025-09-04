چهارمحال و بختیاری مستعد تبدیل به قطب انرژی پاک

خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ مرضیه عالی پور هفشجانی، استان چهارمحال و بختیاری با اقلیم متنوع، تابش مناسب خورشید و جریانهای بادی قابل توجه، از ظرفیتهای بالقوهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است. در سالهای اخیر، افزایش مصرف برق، محدودیتهای منابع فسیلی و ضرورت کاهش آلایندههای زیستمحیطی، توجه مسئولان و کارشناسان را به سمت راهحلهای پایدار سوق داده است.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، مصرف برق در مناطق سردسیر و کوهستانی استان در فصل زمستان به اوج میرسد، در حالی که تابستانها با تابش شدید خورشید، فرصت مناسبی برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی فراهم میشود. این تناوب اقلیمی، برنامهریزی دقیق و ترکیبی از منابع انرژی را ضروری کرده است.
در کنار انرژی خورشیدی، ظرفیتهای بادی در مناطق مرتفع مانند شهرستان کوهرنگ و بخشهایی از اردل و لردگان، امکان احداث توربینهای بادی را فراهم کردهاند. همچنین، استفاده از نیروگاههای کوچک آبی و زیستتوده نیز به عنوان مکملهای پایدار در دستور کار برخی نهادهای اجرایی قرار گرفتهاند.
با این حال، چالشهایی نظیر نبود زیرساختهای کافی، کمبود سرمایهگذاری خصوصی، و عدم آگاهی عمومی نسبت به مزایای انرژیهای پاک، مانع از تحقق کامل این ظرفیتها شدهاند. کارشناسان معتقدند که توسعه پایدار انرژی نیازمند همکاری بینبخشی، آموزش عمومی و حمایتهای دولتی است.
ظرفیت ۴ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ظرفیت ۴ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان در حال بررسی است که از این میزان، تاکنون ۷۸۰ مگاوات مجوز احداث دریافت کردهاند.
مجید فرهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف بهینه انرژی، اظهار داشت: برنامهریزی دقیقی در حوزه بهینهسازی مصرف و تولید انرژی صورت گرفته است. این اقدامات حاصل تفکری عمیق در راستای اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت تولید پایدار انرژی است.
وی با بیان اینکه پروژه تبدیل ۱۴۰ هزار چراغ روشنایی پرمصرف به چراغهای LED در دستور کار قرار گرفته، افزود: فاز نخست این طرح با تبدیل ۷۰ هزار چراغ به پایان رسیده و آماده بهرهبرداری است. این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و در هفته دولت بهطور رسمی رونمایی شد.
فرهزاد در ادامه به موضوع تولید انرژی در سبدهای متنوع اشاره کرد و گفت: در کنار بهینهسازی نیروگاههای موجود، استفاده از منابع مختلف انرژی بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد. با توجه به شرایط زیستمحیطی و ناترازیهای موجود در کشور، توسعه انرژی خورشیدی بهعنوان راهکاری مؤثر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه انرژی خورشیدی، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت ۴ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان در حال بررسی است که از این میزان، تاکنون ۷۸۰ مگاوات مجوز احداث دریافت کردهاند. این پروژهها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی در پایان از احداث نیروگاه خورشیدی شرکت صالح چوب با ظرفیت ۲۰ مگاوات خبر داد و گفت: این نیروگاه با برنامهریزی دو ساله و سرمایهگذاری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد و پس از اتصال به شبکه سراسری، به بهرهبرداری خواهد رسید.
انرژی خورشیدی میتواند راهحل اقتصادی و پایدار باشد
سمیه احمدی پژوهشگر حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت پژوهشهای بومی، گفت: چهارمحال و بختیاری از نظر تابش خورشید و جریانهای بادی، شرایط مناسبی برای توسعه انرژیهای پاک دارد، اما مطالعات دقیق اقلیمی باید مبنای تصمیمگیریها باشد.
وی افزود: در پژوهشهای اخیر، مناطقی از کوهرنگ و اردل به عنوان نقاط مستعد احداث توربینهای بادی شناسایی شدهاند که میتوانند بخشی از نیاز برق استان را تأمین کنند.
احمدی با اشاره به نقش دانشگاهها، گفت: ما در دانشگاه پروژههایی برای طراحی سیستمهای هیبریدی خورشیدی-بادی تعریف کردهایم که میتوانند در مناطق دورافتاده کاربردی باشند.
وی چالشهای فرهنگی را نیز مهم دانست: متأسفانه هنوز در برخی مناطق، انرژی خورشیدی به عنوان فناوری لوکس شناخته میشود، در حالی که میتواند راهحل اقتصادی و پایدار باشد. آموزش عمومی، تولید محتوای رسانهای و همکاری با مدارس و مراکز فرهنگی میتواند در تغییر نگرش مردم مؤثر باشد.
احمدی پیشنهاد داد: ایجاد مراکز نوآوری انرژیهای تجدیدپذیر در استان میتواند بستری برای جذب سرمایهگذار و توسعه فناوریهای بومی باشد.
فرآیند اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی، تأمین تجهیزات و دریافت تسهیلات بانکی زمانبر و پیچیده است
علیاکبر صادقی فعال بخش خصوصی و مجری نیروگاه خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ موفق شدیم یک نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی در بروجن راهاندازی کنیم که اکنون برق تولیدی آن به شبکه تزریق میشود.
وی افزود: فرآیند اخذ مجوزها، تأمین تجهیزات و دریافت تسهیلات بانکی زمانبر و پیچیده بود، اما با پیگیری مستمر توانستیم پروژه را به سرانجام برسانیم. اگر دولت فرآیندهای اداری را تسهیل کند، بسیاری از فعالان بخش خصوصی علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک هستند.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی پروژه، گفت: در کنار درآمدزایی، این نیروگاه موجب اشتغالزایی برای ۵ نفر در منطقه شد و الگویی برای سایر سرمایهگذاران فراهم کرد. در حال حاضر، تقاضا برای احداث نیروگاههای خانگی و صنعتی در استان افزایش یافته، اما محدودیتهای فنی و مالی مانع توسعه سریع آنهاست.
صادقی در پایان پیشنهاد داد: تشکیل کارگروه مشترک بین اداره برق، استانداری و بخش خصوصی میتواند مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را هموارتر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که چهارمحال و بختیاری با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی، میتواند به یکی از استانهای پیشرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شود. توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، در کنار آموزش عمومی و تسهیل سرمایهگذاری، راهحلهایی عملی برای تأمین برق پایدار در استان هستند.
همکاری بین نهادهای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی، کلید موفقیت در این مسیر است. همچنین، نقش رسانهها در فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره مزایای انرژیهای پاک، حیاتی و اثرگذار خواهد بود.
