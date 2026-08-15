آغاز احداث نخستین نیروگاه خورشیدی شناور مازندران در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی کارنامی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار کرد: فرآیند احداث نخستین نیروگاه خورشیدی شناور مازندران با ظرفیت ۱.۲ مگاوات در یکی از آبندانهای شهرستان بابل آغاز شده است.
وی افزود: این نیروگاه با استفاده از سطح آبندان و بدون نیاز به اشغال اراضی کشاورزی، امکان تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر را فراهم میکند و میتواند به عنوان الگویی جدید برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت آبندانها برای تولید برق پاک
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی، استفاده از ظرفیت آبندانها و حرکت به سمت تولید برق پاک از رویکردهای مهم صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
حسینی کارنامی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این نیروگاه آغاز شده و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، نخستین نیروگاه خورشیدی شناور مازندران در مهرماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر استان، تجربهای ارزشمند برای ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای خورشیدی شناور در سایر آبندانها و پهنههای آبی مستعد مازندران خواهد بود.
گامی برای توسعه پایدار صنعت برق مازندران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد: این پروژه میتواند سرآغاز فصل تازهای در بهرهگیری همزمان از ظرفیت منابع آبی و انرژی خورشیدی استان باشد و نقش مؤثری در توسعه پایدار صنعت برق مازندران ایفا کند.
وی گفت: استفاده از فناوری نیروگاههای خورشیدی شناور، ضمن فراهم کردن امکان بهرهگیری از سطوح آبی، میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان ایجاد کند.
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