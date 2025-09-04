به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: حرکت‌های جهادی کشور از سال ۱۳۴۷ و حضور رهبر معظم انقلاب در زلزله فردوس آغاز شد و امروز این رویداد تاریخی در سطح ملی به رسمیت شناخته شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های چند سال گذشته و همراهی جهادگران، ۱۳ شهریور به‌عنوان روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه دبیرخانه دائمی سیزدهم شهریور در خراسان جنوبی ایجاد شده است، افزود: این دبیرخانه مأموریت دارد با تولید محتوا و آموزش‌های هدفمند، منشأ گسترش حرکت‌های جهادی در سراسر کشور باشد.

مسئول بسیج سازندگی استان همچنین از برگزاری همایش «جهاد مقدس» و بهره‌برداری از بزرگ‌ترین طرح الگویی آبخیز کشور در فردوس خبر داد و گفت: استخر یک میلیون مترمکعبی قنات بلده در مدت ۲۰ روز به همت جهادگران تکمیل شد، در حالی که برآورد کارشناسان زمان اجرای آن را پنج تا شش ماه پیش‌بینی کرده بودند.

هنری به ابتکار به‌کارگیری زندانیان جرایم غیرعمد در این پروژه اشاره کرد و گفت: با همکاری آنان و تلاش‌های جهادی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان فراهم شد که الگویی نو در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی با تشریح طرح «محله‌محوری» که به ابتکار بسیج در حال اجراست، افزود: در این طرح همه ظرفیت‌های مردمی هر محله با محوریت مسجد و پایگاه مقاومت بسیج شناسایی و سازماندهی می‌شود تا در شرایط بحران و حتی در ایام عادی بتوانند به‌صورت خوداتکا عمل کنند.

هنری تأکید کرد: امداد مردمی با محوریت مسجد، کرامت محرومان را حفظ کرده و همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند و این فرهنگ جهادی می‌تواند مقدمه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و شکست دشمنان باشد.