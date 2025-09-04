دستگیری شرور سابقه دار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، مأموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات، خبری را در خصوص شرارت و درگیری یک شرور دریافت کرده که خبر حاکی از آن بود که در این درگیری یکی از شهروندان به شدت مجروح شده است.

پس از بررسی صحت و سقم خبر توسط مأموران مشخص شد عامل اصلی درگیری از اوباش سابقه دار منطقه بوده که این درگیری منجر به قطع دست یکی از شهروندان شده است.

با تلاش شبانه روزی مأموران، پاتوق این فرد شرور شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم در پاتوقش واقع در میدان منیریه دستگیر شد.

متهم به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شده و تحت بازجویی‌های انجام شده به جرم خود مبنی بر ایجاد درگیری و شرارت اعتراف کرد و علت این درگیری را خصومت شخصی اعلام کرد.

گفتنی است، متهم پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.