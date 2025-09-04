به گزارش خبرگزاری مهر حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.

وی افزود: با عنایت به تأکید دولت محترم مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و تقویت سبد غذایی آنها و با تأمین اعتبار صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آغاز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح واریز گردید.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی در خصوص چگونگی و زمان اجرای طرح عنوان داشت: زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی می‌گردد.

شایان ذکر است، میزان کالابرگ در نظر گرفته شده برای خانوارهای واقع در دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد و مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح متناسب با پیشرفت فیزیکی آن واریز می‌گردد