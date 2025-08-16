به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم بانک مرکزی هنگام خرید از کالابرگ الکترونیک، فروشگاه‌ها مبلغ ۵ هزار تومان را از حساب سرپرست خانوار در قبال خرید، کم می‌کنند و این مبلغ به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.

اما در این خصوص برخی از فروشگاه‌داران برای درآمدزایی به جای ۵ هزار تومان، مبلغ بیشتر و بعضاً تا دو برابر از حساب سرپرستان کم می‌کنند. چگونه می‌توان تخلفات این فروشگاه‌ها را گزارش داد.

اگر شهروندان هنگام خرید از فروشگاه‌های طرح کالابرگ با رفتار نادرست یا تخلفی مواجه شدند، می‌توانند تخلفات را از طریق اپلیکیشن «شما» گزارش دهند.

در ابتدا سرپرستان خانوار باید اپلیکیشن «شما» را نصب کنند. در ادامه از بخش پذیرندگان وارد شده و فروشگاه مورد نظر را از روی نقشه یا با جست‌وجو پیدا کنند. گزینه «گزارش تخلف» انتخاب و در ادامه گزارش‌ها بدون واسطه، مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چه نوع تخلفاتی قابل گزارش هستند؟

اگر هنگام خرید از کالابرگ الکترونیک افزایش عمدی وزن کالا برای دریافت اعتبار بیشتر یا کم‌فروشی رخ دهد، شهروندان باید گزارش دهند. همچنین اجبار مشتری به استفاده از کل اعتبار کالابرگ از دیگر مواردی است که شهروندان می‌توانند در اپلیکیشن شما آن را اعلام کنند.

ثبت خریدهای غیرواقعی یا جایگزینی اقلام متفرقه به جای کالاهای اساسی، تحویل پول نقد به‌جای کالا در مقابل دریافت اعتبار، تحمیل مشتری به خرید یک برند یا نشان تجاری خاص و ارائه کالای مخدوش یا تاریخ‌مصرف گذشته از دیگر مواردی است که شهروندان در صورت مواجهه با آن باید گزارش دهند.

پیش‌تر مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک به خبرنگار مهر گفته بود، در مرحله سوم شارژ کالابرگ الکترونیک برخی فروشگاه‌ها به دلیل گزارش تخلف حذف شدند. البته این ممنوعیت موقتی بوده و پس از تذکر و گوشزد موارد لازم‌الاجرا به چرخه فروش محصولات سبد کالابرگ برمی‌گردند؛ اما در صورت استمرار تخلفات، با این فروشگاه‌ها برخورد جدی خواهد شد.