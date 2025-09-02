به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف توسعه صنعت گردشگری، حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت صنایع دستی در مناطق آزاد به امضا رسید.
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم گفت: مناطق آزاد میتوانند به یکی از مراکز اصلی گردشگری ایران و حتی جهان تبدیل شوند و لازمه تحقق این هدف، شکلگیری هماهنگی، همگرایی و همکاری مشترک است.
وی با اشاره به سه محور اصلی همکاری بین دو دستگاه افزود: نخست، بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی و عضویت مناطق آزاد در تشکلهای رسمی گردشگری؛ دوم، معرفی جاذبههای ایران در سطح جهانی از طریق تولید محتوای چندزبانه و انتشار آن در رسانههای بینالمللی، خطوط هوایی و شبکههای پرمخاطب و سوم، توسعه بستههای سرمایهگذاری گردشگری همراه با مشوقهای ویژه نظیر معافیتهای مالیاتی، امکان واردات تجهیزات و خودروهای موردنیاز هتلها و ایجاد تأسیسات ساحلی و دریایی.
صالحیامیری ادامه داد: بر اساس گزارشها، منطقه آزاد کیش اکنون دارای ۵۰ هتل فعال است و همین تعداد نیز در دست ساخت قرار دارد. این ظرفیت میتواند جزیره کیش را پس از تهران و مشهد به سومین مقصد اصلی گردشگری کشور تبدیل کند. همچنین طراحی زنجیره سفر و تورهای ترکیبی بین شهرها و مناطق آزاد میتواند در معرفی ایران به گردشگران خارجی نقشی اساسی ایفا کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در مناطق آزاد خبر داد و تاکید کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای ارائه بستههای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
گردشگری محور اصلی کسبوکار مناطق آزاد است
رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گفت: اگرچه مناطق آزاد در آغاز با رویکرد تجاری و صنعتی شکل گرفتند، اما امروز گردشگری در بسیاری از آنها به اولویت اصلی تبدیل شده است. نسل جدید مناطق آزاد در جهان نیز بر پایه گردشگری شکل گرفته و ایران از ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه برخوردار است.
وی با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه سرمایهگذاری و رفع محدودیتها در مناطق آزاد افزود: در گذشته برخی جذابیتهای سرمایهگذاری در این مناطق کمرنگ شده بود، اما اکنون با تدوین سند تحول مناطق آزاد و اصلاح قانون، در حال بازگرداندن این مزیتها هستیم. از جمله این اقدامات، رفع محدودیت واردات خودرو، حل مشکلات مربوط به تبدیل پلاک خودروهای منطقهای به ملی و همچنین افزایش سهمیه کالای همراه مسافر است. رقم فعلی این سهمیه ۴۲۰ میلیون دلار است که باید متناسب با تقاضای مردم و گردشگران افزایش یابد.
مسرور توسعه مشوقهای سرمایهگذاری را از دیگر اولویتها دانست و گفت: مشوقهای جدید در قالب دستورالعمل به همه مناطق آزاد ابلاغ شده است، اما باید در برخی حوزهها همچون صدور پروانههای ساختمانی تسهیلات بیشتری ارائه شود. این موضوع بهویژه در مناطق گردشگرپذیر مانند کیش پیگیری خواهد شد.
وی بر ضرورت تقویت گردشگری دریایی در مناطق آزاد تاکید کرد و اظهار داشت: این حوزه یکی از نقاط ضعف ماست. در شمال کشور ظرفیتهایی برای ایجاد مارینا در بنادر خزر وجود دارد که میتواند به راهاندازی خطوط کشتیرانی تفریحی منجر شود. در جنوب نیز امکان ایجاد خطوط مستقیم دریایی میان کیش و امارات یا چابهار و مسقط فراهم است که برای اجرای آن حتی یارانه اولیه به سرمایهگذاران اختصاص خواهیم داد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین بر اهمیت برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی تاکید کرد و گفت: نمایشگاه بینالمللی کیش ظرفیت مناسبی برای معرفی فرصتهای گردشگری مناطق آزاد دارد و باید از این بستر برای جذب سرمایهگذاران استفاده شود.
وی با اشاره به تشکلهای صنفی گردشگری در مناطق آزاد افزود: در اغلب مناطق آزاد تشکلهایی مانند جامعه هتلداران و فعالین گردشگری وجود دارد، اما این تشکلها به شبکههای ملی متصل نیستند. الحاق آنها به تشکلهای ملی میتواند به انسجام و قدرت بیشتر صنعت گردشگری کمک کند.
مسرور در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی دارند. از گردشگری سلامت در اروند تا توسعه گردشگری دریایی در شمال و جنوب، همه این ظرفیتها میتوانند با همافزایی دو دستگاه به نقطه قوتی برای کشور تبدیل شوند. امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه، زمینه تحقق این اهداف فراهم شود.
گفتنی است، این تفاهمنامه در ۹ بند تنظیم و به امضای رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید.
