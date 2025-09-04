به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزی ها و سیاستهای دولت، در مسیر خروج از بنگاه داری، واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانک قدم برمی داریم، گفت: یکی از اولویتها و مهمترین دستور کار در بانک، خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانک است که بنا داریم تا پایان سال این هدف با سرعت بیشتری محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه خروج از بنگاه داری براساس سیاستهای دولت و اهداف بانک صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: با ریل گذاریهای جدید در مسیر واگذاری قانونی شرکتها هستیم و در این مسیر هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.
نجارزاده در ادامه با بیان اینکه اقدامات و عملکرد بانک در واگذاری شرکتهای زیر مجموعه در خور توجه است، افزود: پرداختن به بانکداری به جای بنگاه داری به عنوان یک استراتژی، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است و همه شرکتهای بانک باید از سیاستهای جدید بانک تمکین کنند.
وی با بیان این مطلب که انضباط مالی در تمامی بخشهای بانک با اهمیت است و این سیاست باید سرلوحه تمام امور شرکتهای تابعه باشد، افزود: با توجه به تدوین راهبردها و سیاستهای بانک، انضباط مالی در تمامی شرکتهای بانک یک رکن اصلی است و تمرکز حسابهای شرکتهای تابعه در بانک ملی ایران یک ضرورت است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به روند واگذاری بنگاهها در سال جاری، اعلام کرد: با اصلاح روشها و فرآیندها، این روند شتاب خواهد گرفت.
وی از همه مدیران شرکتهای تابعه بانک خواست تا با کار گروهی، خردجمعی و هم افزایی به تکمیل زنجیره ارزش در بانک و تحقق اهداف کمک کنند.
گفتنی است، بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با هدف خروج از بنگاه داری و در راستای تحقق برنامه واگذاریها، سهام بسیاری از شرکتهای تابعه و وابسته به خود را نیزعرضه کرد.
در این راستا با بررسیهای صورت گرفته، ۲۵ شرکت که بانک ملی ایران مالکیت تمام یا بخشی از سهام آن را بر عهده داشته، عرضه و واگذار کرده است. در واقع این میزان از واگذاریها از سوی بانک ملی نشان میدهد که سیاستهای این بانک از بنگاهداری رسماً به سوی بانکداری نوین تغییر پیدا کرده است.
آنچه که مسلم است این است که بانک ملی ایران بمنظور رشد اقتصادی کشور با تداوم تلاشهای بی وقفه مصمم است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.
نظر شما