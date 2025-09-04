سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس جمهور کرواسی تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین غریب نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری کرواسی، با حضور در دفتر ریاست جمهوری کرواسی استوارنامه خود را به جناب آقای زوران میلانوویچ، رئیس جمهور این کشور تقدیم و سپس با او دیدار کرد.

در دیدار با رئیس جمهور کرواسی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورمان به همتای کروات خود، ابراز امیدواری کرد که با حمایت و مساعدت‌های رئیس جمهور کرواسی بتواند در طول ماموریتش در زاگرب، مناسبات میان دو کشور را در همه زمینه‌ها توسعه دهد. در این گفتگو، طرفین در خصوص مسائل جهانی و بین‌المللی از جمله مساله غزه و فلسطین تبادل نظر کرده و سفیر جمهوری اسلامی ایران مواضع شجاعانه رئیس جمهور کرواسی در خصوص غزه و نیز تجاوز غیر قانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان را ستود.