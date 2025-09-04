به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وششمین دوره مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم ملی او-اسپرت کشور از ۲۸ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی استان همدان و در مرکز گردشگری منوچهری برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۴۸۱ ورزشکار از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، قزوین، کرمان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، مازندران و همدان حضور داشتند و در بخش‌های مختلف به رقابت پرداختند.

«سید زانیار هاشمی» رزمی‌کار شایسته کردستانی توانست در این دوره از مسابقات با عملکرد درخشان خود سه مدال برنز به دست آورد و نام استان را در جدول مدالی رقابت‌ها ثبت کند.

گفتنی است؛ نفرات برتر این مسابقات به‌عنوان اعضای تیم ملی او-اسپرت کشور، نماینده ایران در رقابت‌های جهانی مه خواهند بود که به میزبانی چین برگزار می‌شود.