به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به مناسبت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، مسابقه کتاب خوانی «روایت راز صهیون» با محوریت جزوه روایت راز صهیون، را با هدف شناخت پیشینه و برنامه‌های رژیم صهیونیستی، برگزار می‌کند.

گفتنی است شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است. منبع مسابقه "جزوه روایت راز صهیون" تنظیم شده توسط جمعی از مبلغان تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی می‌باشد. برای دانلود این فایل به ذیل این صفحه مراجعه فرمائید.

شایان ذکر است به نفرات برتر این مسابقه، جوایزی نقدی اهدا خواهد شد.

سه نفر اوّل هر کدام ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چهار نفر دوّم هر کدام ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰ نفر سوّم هر کدام ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶۱ هدیه دو میلیون ریالی برای شرکت‌کنندگانی که حداقل امتیاز ۱۰ را کسب نمایند.

گفتنی است این مسابقه بصورت برخط و ۲۰ سوال چهار گزینه‌ای طراحی شده است و علاقه مندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند از تاریخ ۱۲ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، به تارنمای https://quiz.balagh.ir مراجعه نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل و خطا در حین مسابقه و یا هر گونه سوال پیرامون مسابقه با ای دی https://eitaa.com/Ansari75_ir در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار نمایید.

جهت اطلاع از اسامی برندگان مسابقه و اطلاعیه‌ها، عضو کانال رسمی بلاغ به نشانی https://eitaa.com/balagh_ir شوید.