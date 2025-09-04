گاردین: سه چهارم اسرای غزه غیر نظامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دادههای طبقهبندیشده نشان میدهد که از هر چهار فلسطینی بازداشتشده در غزه غزه، تنها یک نفر در سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان جنگجو شناسایی شده است.
این گزارش اذعان کرد که غیرنظامیان اکثریت قریب به اتفاق فلسطینیان بازداشتشده هستند که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در زندانهای خودسرانه رژیم صهیونیستی محبوس مانده اند.
بر اساس این گزارش، افراد مذکور شامل اسرای فلسطینی و بازداشتشدگان طولانیمدت بدون اتهام یا محاکمه از جمله کارکنان پزشکی، معلمان، کارمندان دولتی، کارکنان رسانهها، نویسندگان، بیماران و افراد دارای معلولیت و کودکان میشود.
گاردین افزود که از جمله فجیعترین موارد، بازداشت یک زن ۸۲ ساله مبتلا به آلزایمر به مدت شش هفته است.
