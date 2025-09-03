  1. بین الملل
آمادگی حماس برای توافق جامع با رژیم صهیونیستی

حماس آمادگی خود برای انجام توافقی جامع با هدف پایان جنگ غزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش حماس اعلام کرد که هنوز در انتظار پاسخ رژیم اسرائیل به پیشنهاد میانجی‌ها است که این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفته‌اند.

حماس تأکید کرده است که آماده توافقی جامع است که مواردی همچون آزادی تمام اسرای اسرائیلی در ازای اسرای فلسطینی و پایان یافتن جنگ غزه، خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها و آغاز روند بازسازی را شامل شود.

این جنبش همچنین بار دیگر توافق خود بر تشکیل یک مدیریت ملی فلسطینی مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها برای اداره تمامی امور غزه را تأیید و اعلام کرد که این اقدامات در راستای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به نوار غزه است.

شروط زیاده خواهانه وزیر تندرو صهیونیست برای پایان جنگ غزه

درحالی که حماس از آمادگی کامل برای توافق با رژیم صهیونیستی خبر داد، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و تندرو رژیم اسرائیل با طرح شروط زیاده خواهانه که بیانگر نفرت و کینه این رژیم از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است؛ اعلام کرد که شروط این رژیم برای پایان دادن به جنگ در غزه شامل مواردی همچون بازگرداندن اسرای اسرائیلی، خلع سلاح نوار غزه، ایجاد منطقه امن و تضمین آزادی رفت‌وآمد در این منطقه در بلندمدت است.
اسموتریچ همچنین تأکید کرد که جنگ تنها به دو صورت یا با تسلیم حماس و پذیرش شروط اسرائیل و یا با نابودی این جنبش پایان می‌یابد.
این درحالی است که دفتر نتانیاهو درباره جنگ غزه اعلام کرد که کابینه کوچک امنیتی این رژیم بیان کرده که جنگ در غزه می‌تواند فوراً بر اساس شروط تعیین‌شده متوقف شود.
دفتر نتانیاهو به این شروط هیچ اشاره‌ای نکرده است.
