آمادگی حماس برای توافق جامع با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش حماس اعلام کرد که هنوز در انتظار پاسخ رژیم اسرائیل به پیشنهاد میانجی‌ها است که این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفته‌اند.

حماس تأکید کرده است که آماده توافقی جامع است که مواردی همچون آزادی تمام اسرای اسرائیلی در ازای اسرای فلسطینی و پایان یافتن جنگ غزه، خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها و آغاز روند بازسازی را شامل شود.

این جنبش همچنین بار دیگر توافق خود بر تشکیل یک مدیریت ملی فلسطینی مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها برای اداره تمامی امور غزه را تأیید و اعلام کرد که این اقدامات در راستای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به نوار غزه است.