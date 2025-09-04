به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، عزت الرشق از اعضای ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که حماس ۱۸ اوت (۲۷ مردادماه) با پیشنهاد ارائهشده از سوی کشورهای میانجی موافقت کرده است.
وی گفت که این پیشنهاد آتش بس در اصل بر اساس طرح استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه تنظیم شده بود.
الرشق افزود: با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
وی تأکید کرد: ما آمادگی خود را برای یک توافق جامع اعلام کردهایم؛ توافقی که بر اساس آن تمامی اسرای اسرائیلی در برابر تعداد مشخصی از زندانیان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شده و این توافق منجر به توقف جنگ و عقبنشینی اشغالگران شود.
الرشق همچنین نتانیاهو را «مانع اصلی» هرگونه توافق مبادله اسرا و برقراری آتشبس دانست و گفت: نخستوزیر اسرائیل «به دنبال جنگی بیپایان» است.
