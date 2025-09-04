به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ۲ عضو فعال پاتوق عکس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در میان ۱۰۰ اثر برتر مسابقه بین‌المللی حیات وحش لاک‌پشت طلایی ۲۰۲۵ روسیه قرار گرفت.

این رقابت جهانی با حضور هزاران اثر از سراسر دنیا در ۱۲ بخش مختلف از جمله میکروسکوپی، دنیای زیر آب، جادوی گیاهان، حیوانات در محیط زیست، چشم‌انداز انسان و طبیعت، هنر و طبیعت، رفتار حیوانات، عکس‌های موبایلی از حیوانات، طبیعت از نگاه جوانان و طبیعت از نگاه کودکان برگزار شد.

از میان این آثار، ۵ عکس از اعضای پاتوق عکس حوزه هنری خراسان رضوی قدیر وقاری شورچه (مسئول واحد عکس) با ۲ اثر و مهدی وقاری شورچه با ۳ اثر برگزیده شد.

این آثار در جمع ۱۰۰ عکس برتر جشنواره قرار گرفتند. مراسم اختتامیه این رویداد معتبر مهرماه ۱۴۰۴ در شهر مسکو، روسیه برگزار خواهد شد.