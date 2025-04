به گزارش خبرنگار مهر، تک عکس رضا کلانتری با عنوان «زن نانوا» Old Woman Baker به جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی عکس International exhibition of Vernon in Normandy۲۰۲۵ در کشور فرانسه راه یافت.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی FIAP، انجمن عکاسی آمریکا "PSA" فدراسیون عکاسی فرانسه و اتحادیه جهانی عکاسی GPU برگزار می‌شود و نمایشگاه عکس در فیلیپ آگوست اسپیس بر پا خواهد شد.

گفتنی است؛ رضا کلانتری بیدختی از اعضای فعال کانون عکس اَفتو انجمن سینمای جوان گناباد است که پنجمین حضور بین‌المللی آثارش در کشورهای مختلف دنیا را تجربه می‌کند.