برگزاری نخستین دوره مربی گری غار نوردی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نخستین دوره مربی گری درجه ۳ غار نوردی در این استان خبر داد.

زریر حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: استان کهگیلویه و بویر احمد فاقد مربی غار نوردی است و با مکاتباتی که با فدراسیون هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام شده، دوره مربی گری درجه ۳ غار نوردی در روز ۲۶ مرداد به میزبانی یاسوج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره برای نخستین بار در استان برگزار می‌شود؛ تصریح کرد: با شناسایی و انتخاب مربی غار نوردی در کهگیلویه و بویراحمد این استان می‌تواند علاوه بر نیاز استان، به دیگر استان‌ها هم کمک کند.

رئیس هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه درخواست میزبانی بازآموزی مربی گری درجه ۳ کوهپیمایی به فدراسیون نیز داده شده است؛ تاکید کرد: این دوره در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور در منطقه بردخیاری دشت روم بویر احمد برگزار می‌شود.

وی همچنین از درخواست این هیئت برای برگزاری دوی کوهستان کشوری خبر داد و اضافه کرد: مقرر شد این مسابقات در آبان ماه امسال در کوه خامی باشت برگزار شود.

