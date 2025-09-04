والیبالیست شایسته خراسان شمالی به ترکیب نهایی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجیپور، والیبالیست شایسته و پرتلاش شهرستان فاروج، توانست نام خود را در فهرست نهایی ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران جای دهد.
این فهرست توسط سرمربی ایتالیایی تیم ملی، «آندرهآ جیانی پیاتزا» برای حضور در رقابتهای جهانی اعلام شده است.
رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم برتر دنیا از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی کشور فیلیپین برگزار خواهد شد و ملیپوشان ایران نیز در این رویداد معتبر جهانی حضور خواهند داشت.
حضور حاجیپور در ترکیب تیم ملی، موفقیتی ارزشمند برای والیبال خراسان شمالی بهویژه شهرستان فاروج محسوب میشود و امید میرود این بازیکن شایسته بتواند درخشش قابل توجهی در رقابتهای پیش رو داشته باشد.
