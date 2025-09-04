به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع خیرین کشور در بیانیهای، از نهادهای خیریه و عموم مردم خواست تا در حمایت از مردم بیپناه غزه، با تمام توان و امکانات خود وارد عمل شوند و در تأمین نیازهای ضروری آنان کوتاهی نکنند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجمع خیرین کشور ایران، با تجلیل از انسجام بیبدیل وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان آن به ایران اسلامی، حفظ و ارتقای وحدت ملی در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری را در مقابله با هرگونه تهدید و توطئه، از اولویتهای اصلی آحاد ملت شریف ایران میداند.
مجمع خیرین ایران یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشته و صمیمانهترین درودها و سپاس خود را به پیشگاه خانوادههای معزز شهدا که با ایثار جان عزیزان خود از کیان ایران اسلامی دفاع کردند، تقدیم میدارد.
این مجمع، انزجار خود را از جنایات گسترده و بیسابقه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، که شامل نسلکشی، تخریب زیرساختهای حیاتی، ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه و دهها اقدام ضدانسانی دیگر است، اعلام نموده و نقض آشکار حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق بینالملل در غزه را به شدت محکوم میکند.
سکوت و ناتوانی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در برابر این فجایع، مایه تأسف عمیق و نشانهای آشکار از بحران اخلاقی در ساختار نظام جهانی است.
ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت مقاوم فلسطین، خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی، منطقهای و مردمی برای پایان دادن به محاصره غزه، ارسال بیقید و شرط کمکهای انسانی و پیگیری حقوقی جهت مجازات عاملان این جنایات هستیم.
در پایان، ضمن حمایت از مردم مظلوم غزه بهویژه کودکان و زنان آسیبدیده از نهادهای خیریه و مردمی کشور دعوت مینماید تا در محکومیت اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و یاریرسانی به مردم بیپناه غزه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
