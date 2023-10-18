تجمع مردم سمنان در حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم سمنان در حمایت از مردم مظلوم غزه و در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی غروب چهارشنبه برگزار شد.

حجت الاسلام مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان در این مراسم حضور داشتند.