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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۲

پنجره مهر؛

تجمع مردم سمنان در حمایت از مردم غزه

تجمع مردم سمنان در حمایت از مردم غزه

سمنان- مردم مرکز استان سمنان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در معراج الشهدا تجمع کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم سمنان در حمایت از مردم مظلوم غزه و در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی غروب چهارشنبه برگزار شد.

حجت الاسلام مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 5915704

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