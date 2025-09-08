  1. ورزش
محکومیت بیش از دو میلیارد تومانی مس رفسنجان

باشگاه مس رفسنجان از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به پرداخت بیش از دو میلیارد تومان به یکی از بازیکنان سابق خود محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت کیخسرو سیاهپور از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حسین ملک علیایی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمد علی نژاد از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۸۷ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

