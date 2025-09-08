محکومیت بیش از دو میلیارد تومانی مس رفسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت کیخسرو سیاهپور از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حسین ملک علیایی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمد علی نژاد از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۸۷ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.