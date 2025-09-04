ادعای ارتش اسرائیل: ۴۰ درصد از غزه را تصرف کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما ۴۰ درصد از شهر غزه را تحت کنترل خود درآورده‌ایم و دامنه عملیات نظامی را در روزهای آینده گسترش خواهیم داد و فشارها ادامه خواهد یافت.

وی مدعی شد که از زمان آغاز عملیات ارابه‌های گیدئون، ارتش اسرائیل اجساد ۱۰ تن از نیروهای خود را بازگردانده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ابتدا حملات هوایی و بعد زمینی نظامیان صهیونیست علیه شهر غزه طی هفته آتی آغاز می‌شود و ساکنان شهر غزه باید به سمت جنوب نوار غزه حرکت کنند.

این در حالی است که آوارگان فلسطینی از ترک مناطق اقامت خود اجتناب کرده‌اند؛ چرا که رژیم صهیونیستی بارها بعد از اعلام مناطق به اصطلاح امن در غزه آنها را بمباران کرده است.

رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ در غزه و عدم توانایی در شکست جنبش حماس، اینک به دنبال اشغال کامل شهر غزه است.

این در حالی است که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که برخی از وزرا و مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی مخفیانه در حال تلاش برای متقاعد کردن بنیامین نتانیاهو به قبول توافق آتش‌بس با حماس هستند.

وال استریت ژورنال همچنین نوشت که رئیس ستاد کل ارتش هشدار داده که اشغال شهر غزه می‌تواند منجر به اعمال حکومت نظامی در آنجا شود.

این روزنامه همچنین به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که رئیس موساد و وزیر امور خارجه اسرائیل در مورد حمله به شهر غزه مردد هستند و رئیس ستاد ارتش از مسئولیت قانونی در صورت اشغال غزه توسط اسرائیل می‌ترسد.