  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۲۹

۸ شهید و ده‌‎ها زخمی در پی حملات اسرائیل به چادر آوارگان در غزه

منابع بیمارستانی در غزه از شهادت هشت نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر بر اثر حملات اسرائیل به منازل مسکونی و چادر آوارگان در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات بی وقفه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد و طی ساعات گذشته مناطق مختلف این باریکه شاهد شدیدترین حملات هوایی بود.

منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی و چادر آوارگان در شهر غزه دست کم هشت نفر به شهادت رسیده و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ساعاتی قبل اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۴ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۳۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد که در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ نفر شهید و ۱۷۴ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۳۵۶ نفر شهید و ۱۷۲۴۴ نفر زخمی برسد.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ که موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه آغاز شده است تاکنون بیش از ۱۱۶۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۴۹۵۴۲ نفر نیز زخمی شده‌اند و بدین ترتیب شمار شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به بیش از ۶۴۲۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۱۵۸۳ نفر رسیده است.

