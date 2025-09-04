به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا گغت که به رسمیت شناختن فلسطین مشکلاتی ایجاد می‌کند و طرح‌های الحاق را تشدید می‌کند.

وی افزود: اگر حماس تسلیم شود و اسرای اسرائیلی را آزاد کند، جنگ در غزه می‌تواند فردا پایان یابد.

کشورهای متعددی که شماری از آنها اروپایی هستند، اخیراً در پایان کنفرانسی درباره فلسطین که به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک برگزار شد، برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کردند.

در بیانیه مشترک وزیران خارجه این کشورها آمده است، به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی مهم به سوی تحقق بخشیدن به راه حل «دو دولتی» است و از سایر کشورهای جهان که تاکنون فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند خواستند با این جریان همراه شوند.

از بین این کشورها، ۹ کشور شامل استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزیلند، پرتغال، آندورا، مالت، سن مارینو و لوکزامبورگ برای نخستین بار قصد خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کردند و بقیه کشورها مثل ایسلند، ایرلند و اسپانیا که قبلاً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند، بر ادامه حرکت در این مسیر تاکید کردند.