به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که برخی از وزرا و مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی مخفیانه در حال تلاش برای متقاعد کردن بنیامین نتانیاهو به قبول توافق آتش‌بس با حماس هستند.

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی نوشت که رئیس ستاد کل ارتش هشدار داده که اشغال شهر غزه می‌تواند منجر به اعمال حکومت نظامی در آنجا شود.

این روزنامه همچنین به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت که رئیس موساد و وزیر امور خارجه اسرائیل در مورد حمله به شهر غزه مردد هستند و رئیس ستاد ارتش از مسئولیت قانونی در صورت اشغال غزه توسط اسرائیل می‌ترسد.