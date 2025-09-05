  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

شهادت ۱۹ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت ۱۹ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

حملات رژیم صهیونیستی به غزه، موجب شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از فلسطینی ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات رژیم صهیونیستی به غزه ادامه دارد.

منابع خبری اعلام کردند که از بامداد امروز تاکنون ۱۹ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی شهید و شماری دیگر زخمی شده اند.

این منابع به هدف قرار گرفتن یک آپارتمان مسکونی و یک چادر در شهر غزه در بامداد امروز اشاره کردند.

از سوی دیگر امجد الشوا، رئیس شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطین در غزه، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: وضعیت فعلی در غزه به‌عنوان خطرناک‌ترین مرحله از آغاز جنگ علیه ملت فلسطین محسوب می‌شود.

وی افزود: ما نگرانیم که جامعه بین‌الملل به دیدن صحنه‌های جان باختن کودکان و گرسنگی در غزه عادت کند و این قربانیان تنها به اعداد و ارقام در گزارش‌های خبری تبدیل شوند.

وی از جامعه جهانی خواست تا به جای عادت کردن به این وضعیت بحرانی، اقدامات فوری و مؤثری برای پایان دادن به این بحران انسانی انجام دهد.

کد خبر 6580138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها