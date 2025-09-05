شهادت ۱۹ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات رژیم صهیونیستی به غزه ادامه دارد.

منابع خبری اعلام کردند که از بامداد امروز تاکنون ۱۹ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی شهید و شماری دیگر زخمی شده اند.

این منابع به هدف قرار گرفتن یک آپارتمان مسکونی و یک چادر در شهر غزه در بامداد امروز اشاره کردند.

از سوی دیگر امجد الشوا، رئیس شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطین در غزه، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: وضعیت فعلی در غزه به‌عنوان خطرناک‌ترین مرحله از آغاز جنگ علیه ملت فلسطین محسوب می‌شود.

وی افزود: ما نگرانیم که جامعه بین‌الملل به دیدن صحنه‌های جان باختن کودکان و گرسنگی در غزه عادت کند و این قربانیان تنها به اعداد و ارقام در گزارش‌های خبری تبدیل شوند.

وی از جامعه جهانی خواست تا به جای عادت کردن به این وضعیت بحرانی، اقدامات فوری و مؤثری برای پایان دادن به این بحران انسانی انجام دهد.