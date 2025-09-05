بیانیه حماس در هفصدمین روز جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای تاکید کرد که جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه وارد هفتصدمین روز خود شد؛ جنگی که با ماهیتی آشکارا نسلکشی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بیدفاع، دهها هزار شهید و مفقود بر جای گذاشته است که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
این بیانیه میافزاید: ارتش اسرائیل طی این مدت با تشدید حملات هوایی و زمینی، به نابودی شهرها و زیرساختهای حیاتی غزه از جمله بیمارستانها، مدارس، نانواییها، مراکز امدادی و خیمههای آوارگان دست زده و هزاران نفر از نیروهای پزشکی، امدادی، خبرنگاران و کارکنان نهادهای بشردوستانه را که بر اساس قوانین بینالمللی از مصونیت برخوردارند، بهطور عمدی به شهادت رسانده است.
این جنبش تاکید کرد: این جنگ بیرحمانه نه تنها مصداق بارز نسلکشی و پاکسازی قومی است، بلکه جلوهای آشکار از تهدید و تحقیر جامعه جهانی و زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و ارزشهای بینالمللی محسوب میشود. کابینه نتانیاهو در کمال وقاحت، از طرحهای خود برای نابودی و کوچ اجباری مردم فلسطین پرده برداشته و آن را با ادامه محاصره، گرسنگی دادن جمعی و محرومسازی کامل از نیازهای اساسی دنبال میکند.
در این بیانیه آمده است: در این میان آمریکا با تأمین پوشش سیاسی و نظامی برای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از اقدامات بازدارنده نهادهای بینالمللی، مسئولیت مستقیم در تداوم این جنایات دارد. سکوت و انفعال شورای امنیت و دیگر ارکان سازمان ملل نیز زمینهساز ادامه این فاجعه انسانی شده است.
حماس بیان کرد: در حالی که ما انعطاف لازم را برای تحقق توافقی بهمنظور توقف جنگ و مبادله اسرا نشان دادیم، نتانیاهو همچنان با کارشکنی و تعلل عامدانه، مانع از پیشرفت تلاشهای میانجیگران میشود و جنگی بیپایان را برای تحقق اهداف فاشیستی دولت خود حتی به قیمت جان اسرای اسرائیلی در غزه پیش میبرد.
جنبش حماس بار دیگر از جامعه جهانی، کشورهای عربی و اسلامی و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت تاریخی خود را در قبال ملت فلسطین بر عهده گرفته و رژیم اشغالگر را به توقف فوری جنایات وادارند.
این جنبش اعلام کرد: بیانیههای محکومیت کافی نیست؛ اکنون زمان اقدامات عملی و تحریمهای بازدارنده فرا رسیده است. بدون پرداخت هزینههای سنگین، رژیم اشغالگر همچنان به جنایات خود بیاعتنا ادامه خواهد داد.
حماس با قدردانی از خیزشهای مردمی در سراسر جهان و استقبال از حرکت جهانی «ناوگان الصمود» برای شکستن محاصره غزه، از ملتهای عربی، اسلامی و آزادگان جهان خواست اعتراضات و فعالیتهای خود را در خیابانها و میدانها گسترش دهند، تا با اتحاد و فشار جهانی، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی متوقف و محاصره ظالمانه شکسته شود.
