مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر دالخانی دهه فجر افتتاح می شود

رامسر - فرماندار رامسر از بهره‌برداری مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر دالخانی در دهه فجر خبر داد و گفت: پروژه تخلیه آب از سد میجران نیز تا پایان شهریور امسال به اتمام می‌رسد.

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر دالخانی در دهه فجر خبر داد و گفت: پروژه تخلیه آب از سد میجران نیز تا پایان شهریور امسال به اتمام می‌رسد.

وی اظهار داشت: پروژه تخلیه آب از سد میجران تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و برای تکمیل آن ۵۰ میلیارد تومان دیگر اختصاص خواهد یافت. وی افزود: با اجرای این پروژه، به دلیل انجام اکسیژن‌رسانی مناسب، بوی نامطبوع و طعم ناخوشایند آب از بین خواهد رفت.

وی همچنین با اشاره به روند احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهر دالخانی تصریح کرد: این پروژه با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد. با تکمیل آن، در صورت بروز قطعی یا افت فشار آب، امکان تأمین ۱۲ ساعته آب شرب شهرهای دالخانی، کتالم و سادات‌شهر فراهم خواهد شد.

قبادیان ادامه داد: این پروژه نقش مهمی در تثبیت آبرسانی به رامسر خواهد داشت و نگرانی‌های ناشی از قطعی آب را برطرف می‌کند.

فرماندار رامسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات رسوب‌گذاری در ورودی سد میجران خاطرنشان کرد: حجم یک میلیون متر مکعب از آب سد به دلیل انباشت رسوب کاهش یافته و لازم است با رایزنی و اقدامات اجرایی مناسب، تخلیه رسوبات در دستور کار قرار گیرد تا ذخیره‌سازی آب به حداکثر برسد و رضایت مردم جلب شود.

