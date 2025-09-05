کار فرهنگی برای کودکان محور اصلی جشن بزرگ امت احمد

عرفان مرادنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای کودکان غرفه ما با انجام کار فرهنگی و محور قرار دادن آنها اهمیت این نسل را گوشزد می‌کند.

وی بیان کرد: در این غرفه نقاشی، رنگ آمیزی و بازی‌ها کودکانه انجام خواهد شد و در انتها به کودکان هدایا و جوایزی تعلق می‌گیرد.

مرادنژاد گفت: در غرفه ما همچنین توسط بانوان اعضای هیئت انواع پذیرایی از جمله پخت غذا، توزیع شربت و چای هم به تعداد زیاد انجام می‌شود اما مهمترین موضوع توجه به حضور کودکان در مناسک دینی است که در این غرفه سرلوحه کارها قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این غرفه هر ساله در مراسم‌های دینی با محوریت کودکان اقدام به برگزاری کار فرهنگی شایسته آنها خواهد کرد و در جشن بزرگ امت احمد هم برای سومین سال متوالی حضور خواهد داشت.