کار فرهنگی برای کودکان محور اصلی جشن بزرگ امت احمد

عرفان مرادنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای کودکان غرفه ما با انجام کار فرهنگی و محور قرار دادن آنها اهمیت این نسل را گوشزد میکند.
وی بیان کرد: در این غرفه نقاشی، رنگ آمیزی و بازیها کودکانه انجام خواهد شد و در انتها به کودکان هدایا و جوایزی تعلق میگیرد.
مرادنژاد گفت: در غرفه ما همچنین توسط بانوان اعضای هیئت انواع پذیرایی از جمله پخت غذا، توزیع شربت و چای هم به تعداد زیاد انجام میشود اما مهمترین موضوع توجه به حضور کودکان در مناسک دینی است که در این غرفه سرلوحه کارها قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این غرفه هر ساله در مراسمهای دینی با محوریت کودکان اقدام به برگزاری کار فرهنگی شایسته آنها خواهد کرد و در جشن بزرگ امت احمد هم برای سومین سال متوالی حضور خواهد داشت.
