به گزارش خبرگزاری مهر، وارد اين محيط كه مي‌شويم، سر و صداي بچه‌ها قبل از هرچيزي به استقبال‌مان مي‌آيند، سوله‌اي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده وسعت زيادي دارد، اما در هنگامه شلوغي بچه‌ها مي‌لرزند و كوچك به نظر مي‌رسد.

گذري كوتاه به غرفه كودكان در نمايشگاه بزرگ قرآني، شمه‌اي از شور و غوغا و البته انرژي بي‌پايان كودكان و نوجوانان حاضر در اين غرفه را به ببيننده منتقل مي‌كند. سرتاسر ديوارهاي اين سيلوي نسبتا بزرگ، پوشيده از بنرهايي است كه با تصاوير و رنگ‌هاي شاد و كودك پسند، پوشيده شده و از همان ابتدا مخاطب را متوجه ماهيت مكاني كه به آن وارد شده مي‌كند.

در نگاه اول سه بخش مجزا براي غرفه كودكان مي‌توان در نظر گرفت. اشتراك جالب توجه در هر سه بخش، حضور روحانيوني است كه اجرا و مديريت بخش‌ها را برعهده گرفته‌اند و با حوصله‌اي وصف ناپذير، با كودكان و به زبان خودشان همكلام مي‌شوند. دقايقي طول مي‌كشد تا از ميان اين همه هياهو و رنگ‌هاي شادي كه دورتادورمان را گرفته‌اند، به خودمان بياييم و با دقت بيشتري در اتفاقات شلوغ رخ داده ريز شويم.

در يكي از بخش‌هاي اين غرفه كه استيج نام دارد، صندلي‌هايي به رديف چيده شده‌اند و كودكاني خردسال و نوجوان روي آنها نشسته‌اند. اينجا بچه‌ها حرف اول را مي‌زنند و بزرگترها كه اغلب والدين بچه‌ها هستند،‌ در حاشيه سالن ايستاده و نظاره‌گر سرگرمي هدفمند بچه‌ها هستند.

در كنار غرفه استيج، غرفه ديگري قرار دارد كه يك روحاني با نمايش تصاوير اسلايدي، توضيحاتي را به كودكان حاضر مي‌دهد. كمي آن طرفتر و در قسمت چپ سالن نيز ويترين‌هايي ديده مي‌شوند كه بچه‌ها به آنها مراجعه كرده و جوايزي دريافت مي‌كنند. در همين قسمت تحويل جايزه با حجت الاسلام محمد حيدري مسئول كار گروه فرهنگي اوقاف كه به گفته خودش زير نظر كميته فرهنگي است، آشنا مي‌شويم.

حجت الاسلام حيدري در توضيح غرفه كودكان مي‌گويد: هدف ما از تشكيل اين غرفه كه براي دومين سال پياپي در نمايشگاه بزرگ قرآني تشكيل مي‌شود، جذب كودكان به مسائل ديني و اخلاقي است كه اين مهم با زبان خود كودكان و از طريق انجام بازي‌ها و فعاليت‌هاي سرگرم كننده اما هدفمند صورت مي‌گيرد.

وي مي‌افزايد: در اينجا چند بخش اصلي داريم كه غرفه استيج براي اجراي برنامه‌هاي متنوع عروسكي و ... در نظر گرفته شده است. در غرفه چند رسانه‌اي آموزش‌هاي ديني و قرآني با پخش تصاوير و فيلم‌هاي سرگرم كننده و آموزش دهند، صورت مي‌گيرد و در غرفه برش كاغذ نيز اشكال متنوع شاد، زيبا و آميخته با اسامي متبركه ائمه اطهار تهيه مي‌شود كه بچه‌ها ضمن دريافت اين اشكال برش داده شده زيبا، با اين هنر نيز آشنا مي‌شوند.

به گفته مسئول كارگروه فرهنگي، كودكان ضمن شركت در مباحث آموزنده و سرگرم كننده، در مسابقات متنوع و گوناگون نيز شركت مي‌كنند كه با اخذ امتيازهاي 200، 500 يا 1000 امتيازي جوايز ارزنده‌اي را دريافت مي‌كنند.

سر و صداي بچه‌ها به قدري است كه گفت و گوي ما با حجت الاسلام حيدري به سختي صورت مي‌گيرد. اينجا صداي خنده بچه‌ها، انرژي مضاعفي را به فضا بخشيده كه دل كندن از آن را سخت مي‌كند. ابتكار آموزش مسائل ديني و آموزه‌‌هاي قرآني از طريق بازي و برنامه‌هاي سرگرم كننده، حركت قابل تقديري است كه سازمان اوقاف و امور خيريه از طريق كميته فرهنگي و اداره كل اعزام مبغلين، آن را به انجام مي‌رساند و فضاي مهيا شده از طريق مسابقات بين المللي قرآن كريم نيز اين فرصت را مي‌دهد تا بازديدكنندگان علاوه بر بهره برداري از فضاي معنوي مسابقات، از نمايشگاه بزرگ قرآني بهره‌هاي لازم را ببرند.