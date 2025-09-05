توزیع ۵ هزار قهوه عربی در شهر سنندج

محمد کیهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای سومین سال متوالی افتخار خدمت در جشن بزرگ امت احمد را داریم و ۵ هزار قهوه را بین مردم عزیز توزیع خواهیم کرد.

وی گفت: هدف ما از حضور در این مراسم وحدت آفرینی و ایجاد انسجام بین امت اسلامی است.

مسئول غرفه هیئت فاطمیون قروه تصریح کرد: بستن پیمان برادری میان مهاجران و انصار توسط پیامبر (ص) نیز از دیگر نمونه‌های مورد تأیید در امر وحدت مسلمین به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: این حرکت در صدر اسلام الگویی بی‌نظیر از وحدت و همدلی در میان امت اسلامی به جای گذاشت و نشان داد که اسلام، فراتر از مرزها و قومیت‌ها، همه را به برادری دعوت می‌کند.

کیهانی بیان کرد: امروز وحدت و اتحاد بین مسلمانان بیش از پیش بوده و حتی در بحث غزه هم تمام مردم جهان به مسلمانان پیوستند