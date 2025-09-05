زیبا خانمحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اهمیت کنترل و پیشگیری موضوعات اجتماعی در قالب استناد به آیات قرآنی موضوعیت جامعه امروز است.
وی گفت: در غرفه مشاوره دینی از ساعت ۴ تا ۱۱ شب ۴ نفر مشاوره دینی به سوالات و پرسشهای دینی مراجعین پاسخ میدهند.
خانمحمدی عنوان کرد: تأثیرگذاری مشاوره دینی در حذف اعتیاد، کاهش طلاق و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با استناد به آیات قرآنی، از اهمّ فعالیتهای گروه مشاوره دینی شهرستان بیجار در مراسم امت احمد است.
وی گفت: ۴ کارشناس و طلبه دینی مشکلات خانوادگی و افسردگی و ناهنجاری اجتماعی را پاسخ خواهند داد.
خانمحمدی با بیان اینکه در سالهای قبل هم هیئت ما در برپایی موکبهای فرهنگی فعال بوده، بیان کرد: تقویت وحدت امت اسلام و ارائه بهترین راهکارها برای به دست آوردن مثمرثمرترین دستاوردها، الزامی است و یکی از این راهها رفع شبهات دینی است.
وی اذعان کرد: وجود مردم آگاه و آشنا با تاریخ و آیات الهی میتواند قومی منسجم و متحدتر را به نمایش بگذارد.
