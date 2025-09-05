به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر دو روزه علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال ایران به قطر که به دعوت رئیس فدراسیون هندبال این کشور صورت گرفت، تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال دو کشور در حوزه‌های مختلف امضاء شد. پاکدل در دیدار با احمد الشعبی رییس فدراسیون هندبال قطر در خصوص مسائل مرتبط با رشته هندبال در دو کشور و سطح آسیا به بحث و بررسی نشست.

الشعبی در این دیدار با تجلیل از اقدامات پاکدل در چند سال اخیر که باعث رشد و پیشرفت هندبال ایران شده است، اظهار داشت: روابط خوبی بین دو فدراسیون در چند سال اخیر شکل گرفته و البته همچنان رو به توسعه است. ایران کشور مهمی در منطقه است و ما بسیار تمایل داریم روابط خوبی که با فدراسیون هندبال ایران داریم را توسعه بخشیم. فدراسیون هندبال ایران یکی از فدراسیون‌های مهم در قاره آسیاست که پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های بانوان، آقایان و هندبال ساحلی داشته است.

رئیس فدراسیون هندبال قطر همچنین با اشاره به تشکیل تیم‌ملی هندبال بانوان این کشور از پاکدل خواست تجربیات فدراسیون هندبال ایران در این زمینه را در اختیار قطر قرار دهد که رئیس فدراسیون ایران قول همکاری در این زمینه را داد.

پاکدل ضمن تشکر از میزبانی رییس فدراسیون قطر، روابط نزدیک دو کشور خصوصاً فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر را فرصتی طلایی برای طرفین دانست و گفت: فدراسیون ایران آمادگی دارد در حوزه‌های مختلف خصوصاً بانوان به هندبال قطر کمک کند. در بخش مردان خصوصاً رده بزرگسالان تجربیات خوب کشور قطر می‌تواند به ما کمک کند و از شما می‌خواهیم که در تورنمنت‌های آینده از تیم ملی ایران هم دعوت کنید.

در پایان این دیدار تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر با تاکید بر برگزاری تورنمنت‌های دوستانه، مسائل آموزشی و برگزاری کمپ های مشترک هندبال ساحلی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا، جهانی و بازی‌های ساحلی آسیا به امضای طرفین رسید که استفاده هندبال ایران از کمپ های تمرینی کشور قطر و تورنمنت‌های آینده یکی از مهم‌ترین موارد بود.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران نیز در دو روز اخیر دو دیدار تدارکاتی با قطر در دوحه برگزار کرد که یک پیروزی سهم هر یک از دو تیم بود.