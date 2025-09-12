۱۷ بازیکن در اردوی جدید تیم ملی هندبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، دور جدید اردوی تیم ملی هندبال مردان کشورمان از امروز با دعوت از ۱۷ بازیکن در محل فدراسیون هندبال کلید می‌خورد.

رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال مردان، برای این اردو کیانوش پالاد، فواد فرهادی، آرمان رحمانی، میلاد قلندری، یونس آثاری، محمد غلامی، سعید علی‌اکبری، افشین صادقی، رضا شجاعی، علیرضا پیرزاده اهوازی، صابر حیدری، امیرحسین فیروزبخت، محمد بهنام‌نیا، الله کرم استکی، شهاب صادق‌زاده، مصطفی شیرازی و وحید مسعودی را دعوت کرده است.

جدیدترین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال روز ۲۶ شهریور به پایان می‌رسد.