فتاحی: سارق شهریاری به ۱۲ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارقی خبر داد که به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت محتویات خودرو در این شهرستان اعتراف کرده است.

فتاحی در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان شهریار، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی سارق شده و در یک عملیات هوشمندانه، متهم را در مخفیگاهش در شهریار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهریار تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۲ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.