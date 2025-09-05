  1. استانها
۲۴ دستگاه موتور سیکلت در دامغان توقیف شد

دامغان- جانشین فرمانده انتظامی دامغان از توقیف ۲۴ دستگاه موتور سیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی رنگریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان دامغان خبر داد و بیان کرد: این طرح در راستای مطالبه مردم از پلیس اجرایی شده است.

وی افزود: مأموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان دامغان، طرح ارتقا امنیت را با هدف پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها، تأمین نظم و امنیت و آرامش، همراه با پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی طی ۴۸ ساعت گذشته اجرا کردند.

جانشین فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه در اجرای این طرح، سارق تبعه خارجی دستگیر و در تحقیقات فنی پلیس به ۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد، ادامه داد: در این راستا ۲۴ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و مخل نظم و امنیت عمومی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

رنگریز از دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر همراه با مقادیری مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد: تأمین امنیت جامعه مهمترین دغدغه پلیس است و شهروندان با حس مسئولیت پذیری و اطلاع موارد مشکوک به ۱۱۰ می‌توانند هر چه بهتر پلیس را در اجرای این امر مهم یاری رسانند.

