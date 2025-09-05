۲۴ دستگاه موتور سیکلت در دامغان توقیف شد

سرهنگ مرتضی رنگریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان دامغان خبر داد و بیان کرد: این طرح در راستای مطالبه مردم از پلیس اجرایی شده است.

وی افزود: مأموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان دامغان، طرح ارتقا امنیت را با هدف پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها، تأمین نظم و امنیت و آرامش، همراه با پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی طی ۴۸ ساعت گذشته اجرا کردند.

جانشین فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه در اجرای این طرح، سارق تبعه خارجی دستگیر و در تحقیقات فنی پلیس به ۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد، ادامه داد: در این راستا ۲۴ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و مخل نظم و امنیت عمومی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

رنگریز از دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر همراه با مقادیری مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد: تأمین امنیت جامعه مهمترین دغدغه پلیس است و شهروندان با حس مسئولیت پذیری و اطلاع موارد مشکوک به ۱۱۰ می‌توانند هر چه بهتر پلیس را در اجرای این امر مهم یاری رسانند.