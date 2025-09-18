به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی نژاد صبح پنجشنبه در مجمع خیرین سلامت شهرقدس ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند خیرین اظهار داشت: خدمات شما در حوزه سلامت تنها محدود به کمک‌های مالی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای ساختن جامعه‌ای سالم، پویا و توسعه یافته است.

فاتحی‌نژاد با اشاره به اهمیت سلامت به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه توسعه افزود: مشارکت خیرین مکمل تلاش‌های دولت در این بخش خواهد بود و نقش آنها در ارتقای زیرساخت‌های درمانی غیرقابل جایگزین است.

وی همچنین به آیات قرآن کریم اشاره کرد و گفت: انفاق در راه سلامت مردم مصداق بارز صدقه جاریه است که پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند عمل انسان پس از مرگ قطع می‌شود مگر از سه مورد که یکی از آنها صدقه جاریه است.

فرماندار شهرقدس با تأکید بر محدودیت‌های بودجه‌ای موجود در حوزه سلامت، همکاری و همراهی خیرین را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و افزود: فرمانداری قدس آمادگی کامل دارد تا با تسهیل امور و حمایت‌های لازم، مسیر فعالیت خیرین را هموار کند.

فاتحی‌نژاد همچنین از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تسهیل فرآیندها و قدردانی از خیرین، زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های خیرخواهانه را فراهم کنند.

در پایان این نشست و طی انتخابات آزاد، اعضای اصلی مجمع خیرین سلامت شهرستان قدس انتخاب شدند.