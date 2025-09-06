زمین لرزه افغانستان تاکنون ۲۲۰۰ کشته برجای گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که بر اثر زلزله شدید اخیر در افغانستان بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختهاند و نزدیک به ۳۷۰۰ نفر زخمی شدهاند. همچنین حدود ۸۴ هزار نفر در این حادثه آسیبدیدهاند.
استیون رودریگز، نماینده این برنامه در افغانستان، در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل در ابوظبی گفت که حداقل ۶۷۰۰ خانه تخریب شدهاند و روستاهایی که بر دامنه تپههای شیبدار بنا شده بودند، به طور کامل فرو ریختهاند.
به گفته او، مدارس و مراکز بهداشتی خسارت سنگینی دیده و ۶۸ منبع اصلی آب نابود شدهاند که این اتفاق دسترسی هزاران نفر به آب آشامیدنی سالم را قطع کرده است.
همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز هشدار داده که یک میلیون رأس دام در برخی استانها در معرض آسیب هستند.
رودریگز از گسترش عملیات امدادرسانی خبر داد و اعلام کرد که هزاران چادر و اقلام غیرغذایی به افغانستان ارسال شده و تیمهای پزشکی سیار مشغول مداوای مصدومان هستند. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر کمک غذایی دریافت کردهاند و ایستگاههای آبرسانی و بهداشت برای جلوگیری از شیوع بیماری در حال ایجاد است.
مسئول سازمان ملل تأکید کرد این فاجعه بر بحرانهای متعدد افغانستان افزوده است؛ بهطوریکه ۷۵ درصد جمعیت کشور برای بقا میجنگند.
وی توضیح داد که مناطق زلزلهزده محل اصلی اسکان بازگشتکنندگان از کشورهای دیگر است که در شرایط دشوار زندگی میکنند و اکنون با فشارهای مضاعف روبهرو هستند.
رودریگز هشدار داد: نباید پاسخ ما تنها به امدادرسانی فوری محدود شود، بلکه باید ابعاد بلندمدت این بحران نیز در نظر گرفته شود.
